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Anuncian cortes de agua en 6 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

Como ocurre periódicamente, la empresa indicó que estas interrupciones fueron programadas y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de agua desde este miércoles 25 de marzo. 

Como ocurre periódicamente, la empresa indicó que estas interrupciones fueron programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lo Barnechea, Macul, La Florida, Padre Hurtado, Ñuñoa y San Miguel. 

  • Lo Barnechea: Desde las 15:30 hasta las 23:00 horas del miércoles 25 de marzo.
  • Macul: Desde las 15:00 del miércoles 25 hasta las 03:00 horas jueves 26 de marzo.
  • La Florida: Desde las 15:30 del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves 26 de marzo.
  • Padre Hurtado: Desde las 06:00 hasta las 12:00 horas del jueves 26 de marzo.
  • Ñuñoa: Desde las 15:00 del jueves 26 hasta las 01:00 horas del viernes 27 de marzo.
  • San Miguel: Desde las 15:30 del jueves 26 hasta las 02:30 horas del viernes 27 de marzo.
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