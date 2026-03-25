Anuncian cortes de agua en 6 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

Como ocurre periódicamente, la empresa indicó que estas interrupciones fueron programadas y se prolongarán por varias horas.

Aguas Andinas informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de agua desde este miércoles 25 de marzo.

Como ocurre periódicamente, la empresa indicó que estas interrupciones fueron programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Lo Barnechea, Macul, La Florida, Padre Hurtado, Ñuñoa y San Miguel.





Lo Barnechea: Desde las 15:30 hasta las 23:00 horas del miércoles 25 de marzo.

Macul: Desde las 15:00 del miércoles 25 hasta las 03:00 horas jueves 26 de marzo.

La Florida: Desde las 15:30 del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves 26 de marzo.

Padre Hurtado: Desde las 06:00 hasta las 12:00 horas del jueves 26 de marzo.

Ñuñoa: Desde las 15:00 del jueves 26 hasta las 01:00 horas del viernes 27 de marzo.