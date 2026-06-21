Anuncian corte de luz en siete comunas de la RM para este lunes 22 de junio

Como parte de los trabajos programados de la empresa, estas interrupciones se prolongarán por cerca de seis horas en algunos sectores.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que siete sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 22 de junio.

De acuerdo a lo publicado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasionará por trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las siete comunas que sufrirán cortes de luz son: Las Condes, Macul, La Florida, Maipú, Recoleta, Huechuraba y Lampa.





Anuncian cortes de luz para 7 comunas de la RM

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Huechuraba: desde las 9:30 hasta 17:30 horas.

Lampa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.