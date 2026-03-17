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Anuncian corte de luz en 9 comunas de la región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Editor

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este miércoles 18 de marzo. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Maipú, La Cisterna, San Miguel, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea. 

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Las 9 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este miércoles 18 de marzo

  • Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

  • Quinta Normal: Desde las 14:00 hasta las 16:30 horas. 

  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. 

  • Maipú: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Providencia: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

  • Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

  • Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Lo Barnechea: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

  • Lo Barnechea: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

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