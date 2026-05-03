Acusado de intentar asesinar a su familia: Este lunes comienza juicio contra excarabinero en Los Ángeles

El exsargento de Carabineros Luis Mansilla, está siendo investigado por los delitos frustrados de parricidio, femicidio y homicidio por hechos ocurridos en noviembre del 2020.

Este lunes 4 de mayo comienza el juicio contra el excarabinero Luis Mansilla en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Los Ángeles, Región del Biobío.

El exuniformado se encuentra imputado como autor de los delitos frustrados de femicidio, parricidio y homicidio. Hechos que se remontan al año 2020, cuando Mansilla habría intentado quemar la casa de su expareja con ella y sus tres hijos en el interior.

Cabe recordar que tras ser detenido en una comisaría en Valdivia, el exuniformado se escapó a Argentina y permaneció 1 año y 7 meses prófugo de la justicia hasta ser extraditado en junio de 2025 a nuestro país.

Ahora su audiencia se encuentra programada para las 11:30 horas de este lunes 4 de mayo.





Todo lo que se sabe del caso

Los antecedentes apuntan a que Mansilla habría viajado desde Río Bueno a Los Ángeles durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020.

Según la investigación, llegó a la casa de su expareja, donde dormían sus dos hijos en común y la hija de la mujer e ingresó al antejardín para luego rociar con combustible el auto de la víctima.

Al ser descubierto, escapó del lugar.