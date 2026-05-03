Consternación en Laguna Verde: Adulto mayor queda con heridas graves tras ser atacado por jauría de perros

Tras el ataque, el hombre de 80 años fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Van Buren para ser asistido e intervenido.

Durante la tarde de este domingo un adulto mayor fue atacado por una jauría de perros en la localidad de Laguna Verde, región de Valparaíso.

De acuerdo a la información de los vecinos del sector Laguna Seca, los perros se encontraban sueltos y sin supervisión al momento del ataque.

De manera preliminar, se informó que la víctima sería un hombre de 80 años que, producto de la gravedad de sus heridas, fue trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren para ser intervenido de urgencia.





Adulto mayor queda con heridas graves tras ser atacado por jauría de perros en Laguna Verde

Luego de que se reportara el incidente, el municipio de Valparaíso lamentó la gravedad de lo ocurrido y notificó que Carabineros logró la detención de la persona a cargo del cuidado de los canes involucrados.

CHV Noticias tuvo acceso a las imágenes, en las que se puede ver al hombre completamente ensangrentado con marcas y mordeduras en todo su cuerpo.

Debido al alto impacto de los registros, estas serán omitidas dentro de la nota.