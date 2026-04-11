Conmoción en Chillán: Niña de 3 años muere tras ser atacada por perros

El incidente ocurrió al interior de un recinto privado, específicamente en dependencias del Molino Río Viejo.

Una tragedia se registró la tarde de este sábado en la región de Ñuble, donde una niña de tres años de nacionalidad haitiana perdió la vida tras un violento ataque de perros.

El incidente ocurrió al interior de las dependencias del Molino Río Viejo en Chillán. Hasta ese lugar acudieron equipos de emergencia tras recibir el aviso de una menor gravemente herida.

Pese a los esfuerzos de los equipos que llegaron al sitio, la víctima falleció en el mismo lugar debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el ataque.





Investigan muerte de menor tras ser atacada por perros

De acuerdo con los primeros antecedentes, el caso fue rápidamente informado al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia de unidades especializadas para iniciar las diligencias correspondientes.

En ese contexto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se trasladó hasta el recinto para llevar a cabo las primeras pericias, con el objetivo de levantar evidencia y reconstruir lo ocurrido.

El trabajo en el sitio del suceso permanece en una etapa inicial, por lo que los peritos se enfocan en determinar la dinámica del ataque y las condiciones en que se produjo este trágico hecho.