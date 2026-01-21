 Advierten que habrá cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión
Advierten que habrá cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

Las suspensiones corresponden a trabajos programados y las comunas afectadas son Lo Barnechea, Providencia, Santiago, La Reina, Pudahuel, Estación Central, Peñalolén, San Ramón, Lo Espejo y La Florida.

Enel, una de las empresas encargadas de la distribución de suministro de electricidad en la Región Metropolitana, anunció que durante las próximas horas habrá interrupciones en el servicio en sectores de Santiago.

Según indicaron en la plataforma de la compañía, las suspensiones corresponden en su totalidad a trabajos programados, vale decir, mantenciones a la red eléctrica.

En esa línea, detallaron que las comunas afectadas son Lo Barnechea, Providencia, Santiago, La Reina, Pudahuel, Estación Central, Peñalolén, San Ramón, Lo Espejo y La Florida.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

  • Lo Barnechea: Jueves 22 de enero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Lo Barnechea: Jueves 22 de enero desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Providencia: Jueves 22 de enero desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.

Santiago: Jueves 22 de enero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Santiago: Jueves 22 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Reina: Jueves 22 de enero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pudahuel: Jueves 22 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Jueves 22 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: Jueves 22 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Ramón: Jueves 22 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Espejo: Jueves 22 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: Jueves 22 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

21/01/2026

