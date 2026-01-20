 Será por varias horas: Advierten que habrá cortes de agua en cuatro comunas de la región Metropolitana - Chilevisión
20/01/2026 17:01

Será por varias horas: Advierten que habrá cortes de agua en cuatro comunas de la región Metropolitana

Todos estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son en su totalidad trabajos programados.

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Cerro Navia, Providencia, Ñuñoa y La Florida.

 

Anuncian corte de agua para comunas de la región Metropolitana

  • Cerro Navia Desde las 15:00 horas del miércoles 21 de enero hasta la 02:00 del jueves 22 de enero. 

  • Providencia: Desde 15:00 horas hasta las 23:00 del miércoles 21 de enero.

  • Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del miércoles 21 de enero hasta las 06:00 del jueves 22 de enero.

  • La Florida: Desde las 15:00 horas del martes 20 de enero hasta las 02:00 del miércoles 21 de enero.
