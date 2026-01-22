 Advierten que habrá cortes de agua en comunas de la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémico retiro de cámaras en PAC: Vecinos aseguran que ellos las instalaron y Carabineros vincula al narcotráfico “¿No les da vergüenza? No se les ha quemado nada”: Mujer increpa a supuestos falsos damnificados Siete bomberos terminaron lesionados tras volcamiento de carro bomba en zona de incendios forestales VIDEO | Así se realiza el combate aéreo a los incendios forestales en el sur PDI confirma detención de sujeto por presunta responsabilidad en megaincendio en la región del Bio Bío
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/01/2026 17:26

Advierten que habrá cortes de agua en comunas de la región Metropolitana en las próximas horas

Todos estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad serán dos las comunas afectadas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son en su totalidad a trabajos programados.

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Lo Barnechea y Recoleta. 

Anuncian corte de agua para comunas de la región Metropolitana

  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del jueves 22 de enero hasta la 03:00 del viernes 23 de enero. 

  • Recoleta: Desde las 15:00 horas del jueves 22 de enero hasta las 06:00 del viernes 23 de enero. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Se puede recuperar dinero quemado por incendios? Banco Central explica qué hacer con billetes y monedas dañadas

Lo último

Lo más visto

“Lloró solo para la tele”: Naya Fácil arremete contra alcalde de Penco y lanza ácidas críticas a la municipalidad

La influencer reveló algunas cosas que conversó con las personas que resultaron afectadas por los incendios forestales y causó revuelo.

22/01/2026

“¿No les da vergüenza? No se les ha quemado nada”: Mujer increpa a supuestos falsos damnificados

La denunciante acusó a un grupo de sujetos de hacerse pasar por afectados por los incendios forestales, supuestamente sin serlo.

22/01/2026

PDI confirma detención de sujeto por presunta responsabilidad en megaincendio en la región del Bio Bío

Recordemos que, de momento, los siniestros registrados en la zona han provocado un total de 20 fallecidos e importantes pérdidas materiales.

22/01/2026

Incendios forestales en la zona sur: Revisa todos los puntos de atención veterinaria gratuitos en Concepción

Los centros de atención veterinaria se encuentran en las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén y Hualqui. También están recibiendo donaciones de alimento e insumos médicos.

22/01/2026