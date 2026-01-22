Advierten que habrá cortes de agua en comunas de la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

Todos estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad serán dos las comunas afectadas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son en su totalidad a trabajos programados.

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Lo Barnechea y Recoleta.

Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del jueves 22 de enero hasta la 03:00 del viernes 23 de enero.