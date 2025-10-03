Yerko Puchento celebra 25 años de carrera: Fecha, entradas y precios para su show en el Enjoy - Chilevisión

El humorista se presentará con un renovado espectáculo con temas como la política, la farándula, los escándalos sociales, las licencias falsas, la inmigración y el mundo de los candidatos.

Yerko Puchento, uno de los personajes más icónicos de la comedia nacional, regresará a los escenarios para celebrar sus 25 años de carrera.

El humorista que brilla los viernes en Podemos Hablar tendrá un espectáculo renovado, cargado de actualidad, crítica y el estilo irreverente que lo ha convertido en un referente único en Chile.

En este nuevo show, Yerko hace un repaso mordaz y entretenido por los principales hitos que han marcado la realidad del país en los últimos años.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La política, la farándula, los escándalos sociales, las licencias falsas, la inmigración, el mundo de los candidatos y hasta las figuras mediáticas serán parte de un relato humorístico que combina ironía, sarcasmo y reflexión.

Yerko Puchento en Enjoy Santiago: Revisa precios y entradas

Yerko Puchento se presentará en el Enjoy Santiago el próximo viernes 24 de octubre a las 21:00 horas.

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketplus, con precios desde los $11.000 hasta los $23.000 (más cargo por servicio).