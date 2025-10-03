Yerko Puchento celebra 25 años de carrera: Fecha, entradas y precios para su show en el Enjoy - Chilevisión

El humorista se presentará con un renovado espectáculo con temas como la política, la farándula, los escándalos sociales, las licencias falsas, la inmigración y el mundo de los candidatos.
Yerko Puchento, uno de los personajes más icónicos de la comedia nacional, regresará a los escenarios para celebrar sus 25 años de carrera.
El humorista que brilla los viernes en Podemos Hablar tendrá un espectáculo renovado, cargado de actualidad, crítica y el estilo irreverente que lo ha convertido en un referente único en Chile.
En este nuevo show, Yerko hace un repaso mordaz y entretenido por los principales hitos que han marcado la realidad del país en los últimos años.
La política, la farándula, los escándalos sociales, las licencias falsas, la inmigración, el mundo de los candidatos y hasta las figuras mediáticas serán parte de un relato humorístico que combina ironía, sarcasmo y reflexión.
Yerko Puchento se presentará en el Enjoy Santiago el próximo viernes 24 de octubre a las 21:00 horas.
Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketplus, con precios desde los $11.000 hasta los $23.000 (más cargo por servicio).