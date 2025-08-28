“Ya llegará el momento…”: María José Prieto dio advertencia por sobreseimiento de Cristián Campos - Chilevisión

La actriz habló de su intención de retomar proyectos laborales y contó detalles de cómo su familia enfrentó este proceso. También deslizó la posibilidad de acciones legales.

María José Prieto rompió el silencio tras el sobreseimiento definitivo de Cristián Campos por acusación de abuso sexual de Raffaella di Girolamo.

Cabe recordar que la semana pasada la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó su decisión de sobreseer definitivamente al actor debido a que "no se encuentra probada su participación en los hechos".

A raíz de los acontecimientos, la actriz dio una reflexión por lo vivió en este proceso y adelantó lo que viene para su familia de ahora en adelante.

“Estoy muy tranquila y conforme, porque fue un contundente 3-0 de la Corte de Apelaciones. Ya no había fundamentos para declarar finalmente culpable a Cristián”, comentó en el programa Sígueme.

Sobre el fallo, destacó que “la corte no se pronunció solo en el fondo, sino que también en la forma. Porque estableció que no había fundamentos para declararlo culpable, pero que además se encontró vicios en el proceso”

El futuro de María José Prieto y Cristián Campos

María José Prieto también comentó detalles de su vida junto a Cristián Campos y habló de sus deseos de retomar proyectos laborales en su rubro.

“Ahora estamos en un tiempo de sanar, de retomar nuestra vida. Nuestra vida que siempre hemos vivido con dignidad, con respeto por los demás. Y volver a trabajar, ojalá”, manifestó.

Por otra parte, la instructora de yoga adelantó que podrían haber acciones legales sobre este proceso: “Ya llegará el momento para que quienes se instrumentalizan y utilizan estos casos, respondan por sus acciones”.