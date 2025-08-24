 Vocalista de Ke Personajes revela romance con reconocida ex chica reality - Chilevisión
24/08/2025 11:15

Vocalista de Ke Personajes revela romance con reconocida ex chica reality

La joven española alcanzó notoriedad en Chile gracias a su participación en los realities “¿Volverías con tu ex?” y “Doble Tentación”.

Publicado por CHV Noticias
El vocalista del grupo argentino Ke Personajes, Emanuel Nir, oficializó su relación con la ex chica reality Gemma Collado.
 
El intérprete publicó distintas fotos junto a la influencer a través de sus redes sociales, dejando ver su amor.
 
Nir acompañó uno de los registros que publicó junto a la joven con la descripción: "En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia".
 
Hay que recordar que la joven española se hizo conocida en nuestro país tras participar en los realities show "¿Volverías con tu ex?" y "Doble Tentación".

Mira los registros a continuación:

