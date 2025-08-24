Vocalista de Ke Personajes revela romance con reconocida ex chica reality - Chilevisión

La joven española alcanzó notoriedad en Chile gracias a su participación en los realities “¿Volverías con tu ex?” y “Doble Tentación”.

oficializó su relación con la ex chica reality Gemma Collado. El vocalista del grupo argentino Ke Personajes, Emanuel Nir,

El intérprete publicó distintas fotos junto a la influencer a través de sus redes sociales, dejando ver su amor.

Nir acompañó uno de los registros que publicó junto a la joven con la descripción: "En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia".

Mira los registros a continuación: