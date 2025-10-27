 VIDEO | Entre esposas y un beso: Graban momento de la detención de Flor de Rap en Ñuñoa - Chilevisión
27/10/2025 18:46

VIDEO | Entre esposas y un beso: Graban momento de la detención de Flor de Rap en Ñuñoa

A través de Instagram, la cantante reposteó un video compartido por su pareja, donde se observa el momento de su detención.

Publicado por CHV Noticias

La cantante chilena Flor de Rap fue detenida durante la noche del sábado en Ñuñoa, por movilizarse en un vehículo que mantenía encargo por robo.

A través de Instagram, Ángela Lucero Areyte -nombre real de la artista- resposteó un video compartido por su pareja, el cantante urbano Maty Farra, donde se observa el momento de su detención.

En las imágenes, aparece Maty con sus manos esposadas y besando a la rapera antes de ser llevado por funcionarios de Carabineros.

"Gracias por la preocupación de todos. Ayer iba en el vehículo con Flor. Nos fuimos detenidos, pero ya estamos en casa. Fue un malentendido por una persona que no deja de joder", escribió el hombre.

La versión de Flor de Rap tras detención

A través de un comunicado, el equipo de la cantante señaló que "Flor de Rap fue trasladada a declarar tras encontrarse como copiloto en un vehículo que mantenía encargo por robo vigente".

"Queremos dejar en claro que la artista desconocía completamente dicha situación y que colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer los hechos", agregaron.

En esa línea detallaron que “durante los últimos tres años, Flor de Rap ha sido usuaria legítima del vehículo, pagando en mutuo acuerdo las cuotas de este, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona (C.A.P.C)”.

"Fue precisamente la persona -quien originalmente inscribió el vehículo- la que realizó la denuncia de encargo por robo recientemente, lo que nunca pensamos que sería capaz de provocar dicha situación, el cual originó el procedimiento policial. Es importante aclarar que este no corresponde a ninguna ex pareja de Flor de Rap", continuaron.

También indicaron que "Flor de Rap actuó siempre de buena fe, confiando en la legalidad del bien adquirido. La artista jamás habría abordado un vehículo con encargo por robo sabiendo que sus hijos estaban con ella".

"Reafirmamos nuestra plena confianza en la justicia y en que los hechos serán aclarados conforme a la verdad", finalizó la declaración.

Revisa el video acá:

