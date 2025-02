VIDEO | Yoan Amor sufrió dolorosa caída desde escenario y recibió críticas por particular gesto - Chilevisión

El cantante Yoan Amor salió al paso de las críticas en redes sociales, luego que se viralizara el registro de una fuerte caída durante un show en Dalcahue.

El cantante chileno Yoan Amor se viralizó en redes sociales tras sufrir una dolorosa caída en pleno concierto en Dalcahue, en la isla de Chiloé.

El incidente ocurrió el pasado viernes, en el marco de la celebración de la Semana Dalcahuina, organizada por el municipio.

Si bien todo iba con total normalidad, el artista perdió el equilibrio cuando subió al escenario por una escalera.

Yoan Amor recibió críticas tras accidentado show

Yoan cayó al suelo y pasó a llevar a un fotógrafo, quien al parecer sufrió daños en su herramienta de trabajo. Sin embargo, el intérprete no le prestó ayuda en ese momento y continuó con su show.

Precisamente, por este gesto, el ex vocalista de La Noche recibió duras críticas de usuarios en TikTok. "Sólo se preocupó de él", "cero empatía", "pobre fotógrafo" y "mínimo pagarle la cámara" fueron parte de las reacciones.

Tras la viralización del registro, el cantante salió al paso de los comentarios y aseguró que "en el momento solo pensé que me había caído ni me di cuenta de que había caído arriba de alguien, la autoestima me quedo en el mismo suelo".

"Obviamente, me preocupé de la persona y la subí al escenario", aseguró el artista en el mismo posteo.

