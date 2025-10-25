 VIDEO | Inna Moll realizó popular grito en su partida a Tailandia por el Miss Universo - Chilevisión
25/10/2025 17:31

VIDEO | Inna Moll realizó popular grito en su partida a Tailandia por el Miss Universo

La joven de 28 años partió rumbo a Tailandia para participar en el certamen de belleza Miss Universo, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 21 de noviembre.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado Inna Moll, Miss Universo Chile 2025, partió rumbo a Tailandia para representar a Chile en el renombrado concurso internacional de belleza.

La modelo llegó hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con un sofisticado traje blanco acompañado de una capa que mostraba los colores de la bandera chilena y un cóndor bordado.

Durante la despedida, la influencer realizó un característico 'ceacheí' junto a los fanáticos que fueron a acompañarla.

El grito quedó registrado y fue publicado por la modelo a través de sus redes sociales

Hay que recordar que el certamen Miss Universo 2025 se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

Mira el video a continuación:

