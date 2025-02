VIDEO | Emilia Dides y Sammis Reyes mostraron su amor en romántico TikTok - Chilevisión

Los enamorados se volvieron virales en TikTok riéndose de la diferencia de estatura entre ambos.

Recientemente, Emilia Dides compartió en su cuenta de TikTok un romántico video junto a su novio, Sammis Reyes, a un par de días de confirmar que están en una relación.

Generando emoción entre miles de usuarios, la nueva pareja rápidamente se volvió viral al dejar ver la gran diferencia de porte que tienen, pese a que la Miss Universo Chile es una mujer alta.

El romántico video de Emilia Dides y Sammis Reyes

"Yo pedí a alguien alto, pero no me imaginé que llegaría esto", escribió Emilia en un reciente registro, el cual se muestra abrazando por la espalda al ex jugador de la NFL.

Llegándole a los hombros, la modelo aclaró en la descripción de su publicación que ella mide 1.77 metros, versus Sammis Reyes, que mide aproximadamente 2.1 metros.

"Jamás pensé decir que soy un minion", comentó Dides entre risas en el video, que ya suma más de 2.9 millones de reproducciones en solo un día.

Ante tal registro, los comentarios sobre su estatura no se hicieron esperar y ya cuenta con más de 2 mil personas escribiendo: "Rebeldes de Boston", "son como Barbie y Max Steel" y "el sueño de toda mujer alta"