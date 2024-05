Vanesa Borghi recordó a su hija Clara a un año de su muerte: “Miro el proceso con amor y lo acepto” - Chilevisión

La personalidad compartió una profunda reflexión en una sensible fecha, recordando cómo ha tenido que atravesar la tragedia familiar junto a Carlos Garcés, su pareja.

Vanesa Borghi está en pleno cuidado del bebé que lleva en gestación junto a Carlos Garcés, su pareja, los que se convertirán en padres eventualmente.

No obstante, la personalidad llamó la atención con una profunda y sentida reflexión de Clara, su pequeña bebé que lamentablemente falleció hace un año de manera sorpresiva.

La trasandina compartió un mensaje en que explicó su sentir en un particular momento de dualidad en su vida, esto por el recuerdo de su pérdida con Clara y su nuevo embarazo que la convertirá en madre.

Vanesa Borghi y reflexión de su embarazo

A través de su cuenta de Instagram, Vanesa Borghi subió un extenso texto sobre su sentir en estos últimos días.

"Desde el miércoles que no me siento bien, fuimos a la clínica por un dolor muy fuerte que aún persiste. Al parecer presento el síndrome facetario lumbar", comenzó su desahogo Vanesa Borghi.

No obstante, la personalidad detalló que "conversando con mi hermana, ella me hizo replantear si inconscientemente no me estaba sintiendo mal o culpando a mi cuerpo por lo que pasó con Clara".

Sobre su pérdida, Borghi recordó que "mañana hace un año que Clara nos dejó y quizás este es un proceso que debía pasar", por lo que la personalidad cree que podría estar "somatizando la pena".

Finalmente, la modelo concluyó enviando un mensaje de amor hacia sus seguidores y que el duro proceso lo está afrontando con mucho cariño y dedicación.

"Igual les digo, desde lo más profundo de mi corazón, que miro este proceso con amor y lo acepto, porque junto a ella fueron los meses más maravilloso", cerró Vanesa Borghi.