“Una víctima más”: Li Fridman anuncia querella tras millonario fraude con entradas a conciertos

La actriz aseguró que está siendo investigada en calidad de víctima junto a otras personas por este caso de fraude.

Desde hace varios meses que Li Fridman ha estado en el ojo del huracán debido a un millonario fraude que habría realizado la actriz vendiendo entradas a conciertos, las que terminaban siendo inválidas o ya habían sido usadas, las cuales superan lo $30 millones.

Sin embargo, está siempre indicó ser una víctima de Paz Blumenberg, conocida de un amigo de ella, que la usaba de intermediaria para cometer el delito.

Pese a esperar meses para que se resolviera la situación, Fridman anunció una querella contra la acusada para que se haga responsable del dinero que le debe a numerosas personas.





Querella de Li Fridman con supuesta autora de estafa

A través de un video en su cuenta de Instagram, la actriz detalló que la supuesta autora de los fraudes terminó por desaparecer con el dinero que debía devolver a los compradores.

Si bien la intérprete hizo “todo lo que estuvo en mis manos para evitar prejuicios a terceros y asumir responsabilidades que jamás imaginé tener que enfrentar”, la situación la superó.

Y es que, debido a la magnitud de las personas afectadas, a quienes supuestamente se les ofrecía soluciones y después Paz dejaba de contestarles, decidió interponer una “denuncia formal contra Paz Blumenbergy” y “poner todos los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes”.

En este sentido, Fridman reveló que se encuentra junto a un grupo de personas dentro de una investigación, aunque en calidad de víctima. “Soy una víctima más”, aseguró.

Revisa aquí el video de Li Fridman: