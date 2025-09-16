 “Una emoción tremenda”: Jaime Vadell ganó el Premio Nacional de Artes de la Representación 2025 - Chilevisión
16/09/2025 19:39

“Una emoción tremenda”: Jaime Vadell ganó el Premio Nacional de Artes de la Representación 2025

El actor y dramaturgo fue reconocido con el galardón por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

Publicado por CHV Noticias

Jaime Vadell obtuvo este martes el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025.

El actor, director y dramaturgo fue reconocido con el galardón en el Palacio Pereira, donde se le entregó el reconocimiento por parte de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

“Estoy muy emocionado y contento. Muy contento porque uno entra a ser un servidor del país. Uno entra a hacer algo muy importante con este premio. Entra a la historia, al cuento en grande. Es muy emocionante”, declaró el artista.

De acuerdo a la indicado desde el gobierno, los ganadores del los Premios Nacionales reciben un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior) y que este año es cercana a los $23 millones; y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 UTM.

Jaime Vadell nació en Valparaíso en 1935 y se ha desempeñado como actor, director, dramaturgo y gestor teatral.

Estudió en el Instituto Nacional de Santiago, donde asistió a la Academia Dramática dirigida por Julio Durán Cerda, para luego unirse al Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, dirigido por Luis Alarcón. Ya en la década del '50 entró a estudiar teatro en la Universidad de Chile.

Ha trabajado más de 60 años en teatro, cine y televisión, participado en montajes escénicos, producciones audiovisuales y obras cinematográficas de directores como Raúl Ruiz, Silvio Caiozzi, Pablo Larraín, Sebastián Lelio y Andrés Wood.

