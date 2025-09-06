Tras prueba de sonido: Una veintena de fanáticos conocieron a Katy Perry en su esperado regreso a Chile - Chilevisión

La cantante estadounidense autora de hits como Teenage Dream y Dark Horse se presenta esta noche en el Estadio Bicentenario de La Florida, a siete años de su última visita.

Más de una veintena de fanáticos chilenos conocieron este viernes a la cantante estadounidense Katy Perry, en el marco de su regreso al país con su gira The Lifetimes Tour.

Pese a las frías temperaturas, los seguidores de la artista, denominados KatyCats, llegaron al Estadio Bicentenario de La Florida para escuchar la prueba de sonido previo al recital que ofrecerá esta noche.

Así estuvieron escuchando de lejos algunas de las canciones que interpretará en el setlist oficial del espectáculo, todo esto, con la esperanza de poder verla una vez finalizara el ensayo.

Por fortuna la espera valió la pena pues, una vez terminó con la prueba de sonido e iluminación, la autora de hits como Teenage Dream y Dark Horse bajó del vehículo que la transportaba cuando se retiraba del recinto.

Abrigada con un polerón y lentes oscuros, la intérprete se tomó unos instantes para tomarse fotografías con su fanaticada y firmar algunos de los discos que tenían sus seguidores.

Katy Perry se presenta la noche de este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida a siete años de su última visita. Se trata de la primera para de su gira en Latinoamérica, pues luego pasará por Argentina y Brasil.

Mira el registro a continuación: