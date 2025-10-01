 Top Chef Vip: Dónde y cuándo ver la Gran Final del estelar de cocina de Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Jean Paul Pineda quedó con arresto domiciliario total tras nueva detención por violencia de género y amenazas “Cuando está Jean Paul en el departamento pasa algo”: Vecinos en picada contra Pineda por reiterados hechos de violencia Conmoción en Dalcahue: Acusan a amigos de fallecido de sacar cuerpo y cambiarlo de tumba “Se gritaban y él la echó”: Revelan inédita grabación en pleno pasillo entre Jean Paul Pineda y su pareja Candidatos presidenciales reaccionaron: Las polémicas por el Presupuesto 2026 anunciado por el Presidente Boric
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 16:47

Top Chef Vip: Dónde y cuándo ver la Gran Final del estelar de cocina de Chilevisión

Tras cerca de tres meses en pantalla, el estelar de cocina de Chilevisión Top Chef Vip vivirá su Gran Final. Son tres los participantes que buscarán quedarse con el podio.

Publicado por CHV Noticias

Top Chef Vip, uno de los estelares de cocina más vistos en nuestro país, vivirá su Gran Final este miércoles 1 de octubre

Tras casi tres meses en pantalla, la noche de este miércoles se vivirá un capítulo lleno de suspenso y adrenalina, en donde los tres finalistas, Mafe Bertero, Carolina Soto y Ricardo Fernández, deberán dar lo mejor de cada uno para quedarse con el podio. 

A continuación te contamos cuándo y dónde ver la Gran Final de Top Chef. 

¿Dónde y a qué hora ver la Gran Final de Top Chef Vip? 

La Gran Final de Top Chef será transmitida este miércoles 1 de octubre después del noticiero central por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl. 

De igual manera, la transmisión del último capítulo del estelar de cocina también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Top Chef Vip: ¿Quiénes son los tres finalistas?

De los 18 participantes iniciales, solo tres llegaron a la Gran Final: 

Ricardo Fernández 

El actor de 46 años, reconocido por su trayectoria en el cine chileno y por su participación en teleseries como Romané y Buscando a María y es el único hombre dentro de los finalistas. 

Carolina Soto 

La cantante de 26 años, oriunda de Rancagua y que alcanzó notoriedad por su participación en el programa de talento juvenil Rojo Fama Contrafama, es la segunda finalista de Top Chef Vip. 

Mafe Bertero 

María Fernanda Bertero, la joven actriz e influencer de 23 años conocida por su participación en teleseries nacionales como Si yo fuera rico, es la tercera finalista de Top Chef Vip. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025