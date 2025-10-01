Top Chef Vip: Dónde y cuándo ver la Gran Final del estelar de cocina de Chilevisión - Chilevisión

Tras cerca de tres meses en pantalla, el estelar de cocina de Chilevisión Top Chef Vip vivirá su Gran Final. Son tres los participantes que buscarán quedarse con el podio.

Top Chef Vip, uno de los estelares de cocina más vistos en nuestro país, vivirá su Gran Final este miércoles 1 de octubre.

Tras casi tres meses en pantalla, la noche de este miércoles se vivirá un capítulo lleno de suspenso y adrenalina, en donde los tres finalistas, Mafe Bertero, Carolina Soto y Ricardo Fernández, deberán dar lo mejor de cada uno para quedarse con el podio.

A continuación te contamos cuándo y dónde ver la Gran Final de Top Chef.

¿Dónde y a qué hora ver la Gran Final de Top Chef Vip?

La Gran Final de Top Chef será transmitida este miércoles 1 de octubre después del noticiero central por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl.

De igual manera, la transmisión del último capítulo del estelar de cocina también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Top Chef Vip: ¿Quiénes son los tres finalistas?

De los 18 participantes iniciales, solo tres llegaron a la Gran Final:

Ricardo Fernández

El actor de 46 años, reconocido por su trayectoria en el cine chileno y por su participación en teleseries como Romané y Buscando a María y es el único hombre dentro de los finalistas.

Carolina Soto

La cantante de 26 años, oriunda de Rancagua y que alcanzó notoriedad por su participación en el programa de talento juvenil Rojo Fama Contrafama, es la segunda finalista de Top Chef Vip.

Mafe Bertero

María Fernanda Bertero, la joven actriz e influencer de 23 años conocida por su participación en teleseries nacionales como Si yo fuera rico, es la tercera finalista de Top Chef Vip.