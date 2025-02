Tonka Tomicic explotó en llanto en primer adelanto de su documental: “Se me vino la vida encima” - Chilevisión

Tonka Tomicic sorprendió este domingo tras publicar el adelanto de un documental sobre su vida, titulado Tonka, lo que Soy.

Se trata de la primera pieza audiovisual sobre la animadora después del bullado Caso Relojes, donde ella ha sido apuntada en medio de la investigación que involucra a su ex esposo, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

El filme es dirigido por Oscar André (Ozcar), fotógrafo y director audiovisual destacado por su trabajo en las portadas de Revista Velvet y campañas para reconocidas marcas internacionales.

De acuerdo a las imágenes, el realizador registró distintos momentos de la vida íntima de Tonka, donde aparece estallando en llanto, recorriendo la naturaleza y teniendo reuniones con su familia.

Tonka Tomicic en su documental: "Sentí que se me vino la vida encima"

El adelanto del documental va acompañado de un relato de Tomicic, donde reconoce el impacto del mencionado caso judicial en su vida personal y profesional.

"La vida me lleva a este límite porque si no nunca lo hubiera hecho, no lo haría", señala en una parte del video.

"Sentí que se me vino la vida encima, me sentí muy imbécil. Sí, sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno, porque no quería que se me olvidara", agregó.

En ese sentido, la comunicadora admitió que "me tuve que reconciliar conmigo, me tuve que volver a querer, volver a mirar, tuve que sentir que valía".

"Me encantaría ser mamá", "soy muy de lamerme las heridas sola" y "me escondo, pero yo me veo mis cicatrices", fueron otras frases de Tonka en el adelanto.

La publicación generó la inmediata reacción de varias figuras del espectáculo nacional, como Daniel Fuenzalida, Francisco Saavedra, Michelle Carvalho, Carmen Gloria Arroyo, Luis Jara, Di Mondo, Fabrizio Copano, entre otros.

Incluso, Ozcar, director del documental, comentó en el posteo: "Te amo mucho, gracias por aceptar hacer esto".