Tita Ureta comparte primeras fotos de su hija con emotivo mensaje: “Como la flor favorita de mi mamá”

“Mi mejor regalo de cumpleaños. Gracias mi titita”, indicó Emeterio Ureta tras convertirse en abuelo en la previa a su cumpleaños 81.

El pasado 21 de mayo nació la esperada primera hija de Tita Ureta y Spiro Razis, noticia que fue dada a conocer por el padre de la niña con una emotiva fotografía de su pequeña mano.

Ahora, la periodista compartió un emotivo mensaje de lo que han sido sus primeras horas como madre junto a fotos de la recién nacida. Por su parte, el abuelo de la niña, Emeterio Ureta, también le dedicó un mensaje luego de conocerla en la previa a su cumpleaños.

El emotivo mensaje de Tita tras convertirse en madre

“Hola, Cala Razis Ureta“, partió diciendo la deportista al mismo tiempo que revelaba el nombre de su hija, el cual fue dedicado a su fallecida madre.

“Como la flor favorita de mi mamá. Eres el mejor regalo de mi vida. No me canso de mirarte. Nos viniste a llenar de un amor infinito que no conocía. Naciste un 21 de mayo, en el mes del mar“, agregó con emoción.





Sobre sus primeras emociones estando junto a Cala, indicó: “Sentí como si ya nos conociéramos, todo es nuevo, todo me sorprende. Me llenas de dulzura y paz. Salió todo súper y ella está sanita. Gracias por dejarme ser tu mamá y a ustedes por sus mensajes de amor, preocupación y cariño. Desde ahora somos tres, gracias por dejarme ser tu mamá”.

Tras dar esta noticia, más de 5 mil personas, entre seguidores y otras madres del mundo del espectáculo, la felicitaron y le enviaron mensajes con buenos deseos a su niña.

“Muero de emoción por ustedes. Se viene lo mejor, felicidades a los 3, preciosa familia“, le comentó Emilia Dides, mientras que Grace Lazcano, Alison Mandel y Diana Bolocco también le dedicaron palabras emotivas.

Por su parte, Emeterio compartió una fotografía con Cala en brazos y escribió en el día de su cumpleaños 81: “Mi mejor regalo de cumpleaños. Gracias mi titita“.