“Tengo una gran sorpresa”: Eli de Caso presentó a su esposo durante La Divina Comida

Manuel Tello aprovechó la oportunidad para acompañar con la guitarra al Pollo Fuentes, quien interpretó su sencillo “Era solo un chiquillo”.

La noche de este sábado, en un nuevo capítulo de La Divina Comida, Eli de Caso preparó un especial momento para sus invitados: Pollo Fuentes, Alex Ortíz y Piare con Pe.

Con un momento de música en vivo, la panelista de Plan Perfecto abrió el espacio para presentar a su esposo, el músico Manuel Tello.

Eli de Caso presenta a su esposo en La Divina Comida

“Tengo una sorpresa, y una gran sorpresa, porque esta es una noche de baladas“, partió diciendo De Caso, sorprendiendo a la dupla de comediantes.





Para romper el hielo, Fuentes agregó divertido: “Especialmente la sorpresa es para nosotros, porque tú ya la conoces desde hace tiempo“.

En ese momento, con guitarra en mano apareció Tello, a quien presentaron como “el marido que toca la guitarra, toca todos los instrumentos. Ha recorrido el mundo con su música”. Asimismo, el artista aprovechó la oportunidad de tocar la canción Era sólo un chiquillo de Fuentes.

Recordemos que Eli y Manuel estuvieron en un romance en el año 1985, sin embargo, por diferentes proyectos Tello se fue a vivir a Suecia y tras más de 20 años separados, se volvieron a reencontrar, casándose finalmente en el 2012.