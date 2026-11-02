“Te quemaste vivo conmigo”: Adriana Barrientos lanzó lapidaria advertencia y expuso a quienes no la visitaron en la clínica

La panelista de farándula se operó uno de sus hombros, el que había resultado herido tras la encerrona que vivió en julio de este año.

Este lunes, Adriana Barrientos se fue en contra de todas las personas que no la han ido a visitar tras la operación a la que tuvo que someterse.

“La Leona” ya había hablado con anterioridad sobre esta intervención, la cual estaba programada para reparar su hombro, el que resultó afectado tras la encerrona de la que fue víctima en julio de este año.





¿Qué dijo Adriana Barrientos?

A través de su cuenta de Instagram, Adriana señaló desde la clínica: “Todos los amigos que ustedes han visto acá en Instagram son los amigos que me han venido a ver”.

En esa misma línea, aseguró: “El resto de esa gente con la que me ven en Instagram y que no han aparecido aquí es porque no vinieron”.

Adriana confesó que se encontraba “impresionada” por la cantidad de amigos que no fueron a visitarla, pero a pesar de aquello, “estoy muy contenta por decisiones que tomé”, precisó.

“Qué bueno lo que pasó contigo y de lo que seguirá pasando con otras personas que se hicieron pasar por amigos míos y no lo eran y no aparecieron”, arremetió, sin entregar identidades.

Además, indicó: “Deseo de todo corazón que, si estás viendo esta historia, no me hayas llamado amiga y no te hayas aparecido aquí, porque como yo soy Aries, tú sabes que no te voy a perdonar”.

“Si había algún cariño o algo en especial y tú no estuviste aquí en este hospital mientras yo estaba aquí tullida, tampoco me pidas que sea tu amiga cuando sea exitosa (…) Si tú no estuviste acá, te quemaste vivo conmigo y lo tienes claro; no voy a dar nombres”, aseguró Barrientos.

Finalmente, la panelista concluyó: “Cuando uno está aquí con el brazo roto y caído, es cuando uno ve a la gente que está con uno. Recuerden que soy fuego y soy Aries; no vaya a ser tu mala suerte que me hayas jurado amistad”.

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