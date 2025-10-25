 “Te pido mil disculpas...”: Hjio de Diana Bolocco reveló inédia prohibición que le hizo su madre - Chilevisión
25/10/2025 10:50

“Te pido mil disculpas...”: Hjio de Diana Bolocco reveló inédia prohibición que le hizo su madre

La animadora reconoció el hecho, vinculó la decisión a Cristián Sánchez, y le ofreció disculpas a su hijo mayor.

Publicado por CHV Noticias

El hijo mayor de Diana Bolocco, Pedro Cisternas, se sumó al último capítulo del podcast que la animadora tiene con Cristián Sánchez y expuso una insólita prohibición que le impuso su madre hace ocho años.

En "Hasta que el Podcast nos separe", el primogénito de Diana fue parte del programa junto a sus tres hermanos, quienes escucharon la reflexión de la animadora ante una decisión que tomó por temor y que dejó fuera de un evento a su hijo. 

“Tengo una vez de la que me arrepiento, y te pido mil disculpas, que no te dejamos ir a un lugar”, dijo la animadora.

"Ni siquiera fue un castigo"

Acto seguido, Pedro refutó: "Ni siquiera fue un castigo, eso es lo que más rabia me da". Y es que el hijo de la conductora de Fiebre de Baile explicó que todo sucedió cuando él junto a algunos amigos se preparaban para ir a un concierto de Badd Bunny. 

"Yo iba a comprar las entradas y me dice que no, porque le daba susto", reveló Pedro.

La animadora rápidamente recordó el contexto: “En mi defensa, recién habían baleado y matado gente en un concierto de Bad Bunny en otro país. Había salido en todas las noticias”.

Finalmente Diana explicó que vio la noticia gracias a Cristián Sánchez y reconoció que "tal vez exageramos".

“No tal vez, exageraron, pero está bien, no pasa nada”, cerró Pedro entre risas. 

