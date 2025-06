“Sería como...”: Integrantes de La Noche causan polémica con duros descargos contra Leo Rey - Chilevisión

Integrantes de La Noche utilizaron las redes sociales de la banda para hacer fuertes descargos en contra de Leo Rey, el ex vocalista de la agrupación.

Integrantes de La Noche causaron polémica en redes sociales al publicar un video con una indirecta a Leo Rey, el ex vocalista de la banda.

Alexis 'Alexítico' Morales y su hijo Gabriel Morales utilizaron la cuenta de TikTok de la agrupación musical para subir un video con el famoso audio "el escándalo de la semana" de Primer Plano.

Junto a él, lo acompañaba el texto "los aires de reconciliación", mientras los músicos negaban con la cabeza, haciendo referencia a que La Noche no se volvería a reunir con Leo Rey.

"Sería como volver con el ex tóxico"

Lo que más llamó la atención no fue el video en sí, sino lo que el grupo musical respondió a los comentarios de algunos fanáticos.

Con respecto a las dudas de usuarios de un posible regreso de Leo Rey, la agrupación respondió: "Él quiere volver cada 3 meses", "de poder se puede, pero muy difícil convivir con una persona que le ha faltado el respeto a tu familia, a tu casa, a ti mismo, y mucho más hacer música con alguien así", "sería como volver con el ex que le cae mal a tu mamá", "sería como volver con el ex tóxico", etc.

El grupo también habló del reencuentro que organizaron hace unos años: "El 2012 hubo uno, se pasó horrible arriba del escenario, no hay plata que valga el desgaste", "vuelve cada 3 meses, después se enoja, después pide perdón, después se enoja de nuevo, y así desde el 2013".