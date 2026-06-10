“Se ve bastante enamorado”: Emeterio Ureta fue captado a los besos en romántica cena con su nueva conquista
Las imágenes fueron reveladas por Sergio Rojas, quien le envió un ácido mensaje al “Marqués del Arrayán”.
Este martes, Sergio Rojas reveló que Emeterio Ureta habría encontrado el amor y fue captado a los besos en una romántica cena.
La pareja fue vista en un restaurante capitalino y Rojas aprovechó la instancia para enviar un ácido mensaje al “Marqués del Arrayán”.
Emeterio Ureta captado con nueva conquista
En el último capítulo de Que Te Lo Digo, Sergio reveló tres fotografías donde Emeterio aparece tomando de la mano a esta joven, luego en el asiento de al lado y finalmente besándose.
“¡Tiene la edad de la Tita Ureta (hija de Emeterio)!”, mencionó Luis Sandoval, mientras que Sergio precisó que “fue en un restaurante de carnes”.
Las fotografías se tomaron en el mismo lugar donde Sergio Freire fue captado cenando con su nueva pareja y luego Sergio aprovechó la instancia para enviar un mensaje a Emeterio.
“Se ve bastante enamorado, ojalá no salga diciendo después que la chica era cara, que comía demasiado o que era de gustos excéntricos”, concluyó Rojas, quien no reveló la identidad de la joven.