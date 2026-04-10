“Ayúdame, me están funando”: Sammis Reyes recibió lluvia de críticas por video arrastrando a su perro

El deportista y pareja de Emilia Dides publicó dos registros en los que mostró cómo arrastraba a su mascota con la correa mientras salía de su departamento. Luego contestó e ironizó con las quejas en redes sociales.

Una lluvia de críticas enfrentó el deportista Sammis Reyes luego de publicar dos controversiales videos en sus historias de Instagram que involucran a su pequeño perro llamado Mili.

En los registros, de alrededor de 10 segundos cada uno, la pareja de Emilia Dides grabó cómo arrastraba al animal con su correa mientras iba camino a un centro de entrenamiento.

“Así imposible trabajar”, se le oyó decir entre risas, mientras llevaba a la mascota en el suelo. “Así es como levanto a la Emilia también a las 5 de la mañana”, agregó





Tras la viralización de los dos extractos en plataformas como X, donde un post alcanzó las 90 mil visualizaciones, el propio Reyes contestó acompañado de dos personas que estaban en el gimnasio.

“Oye, Cris, ayúdame, por favor… me están funando porque la tratamos mal“, dijo el exNFL. “¿Puedo mostrar lo que realmente hacemos con ella, por favor?”, preguntó.

Acto seguido, a modo de broma, ambos dirigieron al perro: “Oye, Mili, ¿qué tanto te violentan a ti aquí?”, “¿oye, Mili, es verdad que te maltratan?”, “¿estás preocupada?, “¡la traen obligada!”, dijeron.

ESTE IMBECIL ARRASTRA A SU PERRITA POR EL DPTO Y EL ESTACIONAMIENTO, BURLÁNDOSE Y RIÉNDOSE DE ELLA. pic.twitter.com/ghM9zrwWmw — ᑕᗩᖇö (@barranda_) April 10, 2026

Opiniones divididas entre usuarios

En cuanto a las acusaciones en redes sociales, una usuaria que publicó un post viral con los videos señaló: “Este imbécil arrastra a su perrita por el departamento y el estacionamiento, burlándose y riéndose de ella”.

Con 150 reposteos y más de mil likes, varios internautas se sumaron a las quejas: “Cada vez se supera a sí mismo”, “Cero responsabilidad, cero respeto y cero amor” y “Pobrecita, está aumentando su miedo de salir”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, también hubo quienes bajaron el perfil a lo ocurrido. “No veo que la esté maltratado ni tironeando”, “¿No le estarán metiendo color” y “Búscate un problema serio”, fueron parte de las réplicas.