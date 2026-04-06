Sammis Reyes se sincera y explica razón detrás de sus fuertes entrenamientos: “La verdad es esta”

El deportista se desahogó con una fuerte confesión en sus redes sociales, mostrando una foto de su juventud que se repletó de comentarios.

Un extenso mensaje publicó Sammis Reyes, dando a conocer los motivos por los que se dedica a realizar exigentes ejercicios físicos.

Ante las constantes críticas por su exposición, el deportista nacional decidió realizar una publicación en la que destacó que entrena “para estar orgulloso de la persona que estoy constantemente construyendo”.

El posteo incluyó una foto de su juventud, donde aparece junto a varias medallas y pelotas de básquetbol, disciplina que practicó por años y en la que llegó a defender a la Selección Chilena.





El extenso posteo de Sammis Reyes

El otrora jugador de la NFL afirmó que realiza sus rutinas “para que el ‘yo’ de 13 años esté orgulloso del “yo” de 30. Para que mi hija mire a su papi y diga: ‘Ese es mi papi'”.

“Entreno para que mi mujer me mire y sepa que ese hombre es suyo. Entreno para proteger a mi maá, para proteger a mi familia si alguna vez es necesario”, agregó.

Reyes no se quedó ahí y continuó: “Y lo mas importante. Entreno para fortalecer mi mente. Yo no entreno por vanidad superficial (aunque me gustan los beneficios de verme bien)”.

“Entreno porque me hace feliz saber que: Hoy fui quien digo que soy. Y aunque muchas veces no quiero entrenar, lo hago igual. La verdad es esta: “Entreno para entrenar mi disciplina”, concluyó.

El posteo se repletó de comentarios y ya alcanzó los casi 20 mil likes en Instagram, donde sus seguidores respaldaron su mentalidad.

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