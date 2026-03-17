Sammis Reyes responde con ironía a constantes críticas por relación con Emilia Dides: “Así me gusta”

El deportista publicó un video luego de ser tratado de “mantenido”, replicando estos cuestionamientos con una sarcástica afirmación.

Tras protagonizar algunas polémicas, Sammis Reyes reapareció en las redes sociales con un irónico mensaje hacia sus críticos.

El objetivo del ex jugador de la NFL fueron aquellos que lo cuestionaron sobre lo que hace en su vida, donde se apuntó no aportaría en su relación con Emilia Dides.

En ese escenario, el deportista decidió subir un video en el que aparece precisamente la influencer, quien lo ha defendido en reiteradas ocasiones.





La respuesta de Sammis Reyes a sus críticos

A través de un video, la cantante le hace una singular consulta a su pareja: “Tengo una pregunta. ¿Qué hace Sammis Reyes? ¿A qué se dedica él”.

Ante esto, el otrora seleccionado de básquetbol responde a torso desnudo y con sarcasmo: “Pero mi amor, yo pensé que teníamos un acuerdo”.

“Pensaba que iba a vivir de ti, amor. Gracias. Así me gusta. Es una vida moderna mi amor, jaja”, añadió entre risas.

El registro fue interrumpido luego de un grito de la hija de ambos, lo que desató divertidos comentarios de los seguidores de ambos que señalaron que la pequeña “gritó Chileeee“.

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