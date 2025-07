“No vine a hacerme el lindo”: Ricardo Fernández habla del furor por su regreso a la TV con Top Chef Vip - Chilevisión

El recordado actor de la "época dorada" de las teleseries chilenas conversó con CHV Noticias, desclasificó detalles de su nuevo desafío en Chilevisión y comentó la oleada de memes que ha generado su paso por el programa en redes sociales.

A 25 años de su salto a la fama como Sebastián en Romané, Ricardo Fernández se lanzó a un nuevo desafío en la pantalla chica lejos de la ficción y se convirtió en uno de los 18 participantes de la tercera temporada de Top Chef VIP.

En entrevista con CHV Noticias, el recordado actor de la “época de oro” de las teleseries chilenas reveló cómo enfrenta esta competencia culinaria y la oleada de memes en redes que dejó su regreso a la pantalla, además de repasar detalles de su pasado y futuro actoral.

El desafío en Top Chef Vip

Tras años dando vida a personajes, Ricardo Fernández se muestra tal como es en el -para él- desconocido formato de Top Chef VIP. En ese contexto, detalló cómo ha sido vivir esta experiencia desde adentro.

—¿Cómo ha sido para ti volver a estar frente a las cámaras, esta vez siendo tú mismo y no interpretando un personaje?

—Fue una decisión difícil porque no es lo que acostumbro a hacer en la televisión. Lo mío es la ficción. De hecho, ya había sido tentado en una oportunidad y lo pensé y todo, pero al final me eché para atrás. Pero ahora que estoy dentro del programa no me arrepiento ningún milímetro de haberlo hecho, ha sido un desafío desde todo punto vista. A mí me encanta cocinar y bueno, es una exposición diferente, porque ahora es uno el que está ahí y el programa tiene algunos elementos de un reality. Pero estoy muy contento, muy cansado y muy feliz. Ha sido una muy buena experiencia.

—Para interpretar un nuevo personaje hay que prepararse, estudiar y ensayar. ¿Cómo te preparaste para Top Chef VIP?

—Lo que hice fue refrescar mi relación con la cocina. Yo cocino todos los días, tengo mucha cercanía con la cocina desde que nací, por mi familia y me gusta mucho cocinar. Siento que la cocina es un espacio muy bello para un millón de cosas, respeto mucho la cocina, el rubro gastronómico. No es que me haya preparado de tomar clases, sino que empecé a poner más atención a eso.

Furor en redes sociales

La aparición del intérprete no ha pasado desapercibida: Desató miles de suspiros en redes sociales que se tradujeron en incontables memes. Si bien afirma que robarse las miradas no es su intención, comentó cuáles han sido sus memes favoritos.

—Imagino que has visto los memes y el furor que has causado en redes sociales. ¿Cómo te lo tomas, te sorprendió?

—Sí, me sorprendió. Un bombazo todo el juego que se ha establecido con la chef Fernanda (Fuentes) es muy gracioso. Es reconfortante saber que uno es del gusto de la gente, si bien no vine a hacerme el lindo, ni es el objetivo del programa, pero es rico saber que lo que uno está haciendo concita la atención de la gente y le gusta, me divierte, me hace feliz.

—¿Algún meme en particular que te haya dado risa, que te haya gustado?

—Bueno, el hashtag "cosa más rica" de la chef Fernanda, o el "quién es ese hombre", muy gracioso. Me molestan todo el día con "el quién es ese hombre". A mi edad ese tipo de cosas se agradecen.

estoy de acuerdo con la chef fernanda, que cosas más rica ricardo fernández pic.twitter.com/xNAcZvUPZx — pato (@bigbreadpaul) July 2, 2025

“Que cosa más rica” 😍

Todos somos la juez Fernanda #TopChefCHV pic.twitter.com/JUxhqMvCE7 — LaleMaldo (@monjerestaurado) July 2, 2025

Pasado y futuro actoral

Pese a que ahora su carrera enfrenta nuevos rumbos, Fernández no ha dejado de lado sus proyectos actorales, y reflexiona sobre el complejo presente de las teleseries en Chile.

—En cuanto a tu trabajo como actor en teleseries: ¿Cuál es tu personaje favorito?

—En este canal hice uno de los más emblemáticos de mi carrera, que fue Manuel Rodríguez (2010), un personaje histórico, con mucha responsabilidad, que fue bien complejo. Un personaje histórico que lo sentí como un desafío personal muy grande y ese sin duda es el personaje más recordado para mí.

—Hace casi ya un año que se emitió en TV la última teleserie en la que participaste. ¿Qué te haría volver?

—Uno en este oficio no elige mucho. Hace un año hice esa teleserie. A principios de este año terminé de grabar la segunda temporada de una serie, que no puedo decir cuál es por todos los contratos. Se han abierto espacios en las plataformas. Pero las cosas no están como para decidir entre qué proyecto tomar y cuál no. En televisión, concretamente en las teleseries, hay muy poca vacante y depende de cuánto estén produciendo los canales, se ha estrechado mucho la posibilidad.