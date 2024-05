“Ríanse de mí...”: José Antonio Neme se quebró al recordar a su fallecido perro en Podemos Hablar - Chilevisión

El periodista y conductor de televisión protagonizó un emotivo momento, en conversación con Julio César Rodríguez, al momento de hablar de su querida mascota. "Me va a hacer falta siempre", confesó en el programa.

Continúan las sorpresas en Podemos Hablar, el programa de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez líder en entrevistas y conversación.

Tras las visitas de la actriz Carla Jara, del animador de televisión Francisco Kaminski y de la panelista Daniela Aránguiz, las cuales paralizaron las redes sociales con sus impactantes declaraciones, el espacio promete emocionar este fin de semana.

En esta ocasión, será el periodista y conductor José Antonio Neme quien se someterá al cuestionario de Julio César, instancia en la cual abordará distintos temas de índole personal.

Entre ellos, la reciente y sensible muerte de una de sus mascotas: "Ríanse de mí, no me interesa, a mí el perro me hace falta y me va a hacer falta siempre", expresó entre lágrimas en el episodio.

Además, el comunicador abrirá el corazón y hablará respecto a su actual sentimental. "Me da miedo que me dejen", fue una de sus íntimas confesiones.

José Antonio Neme será el invitado de este domingo en Podemos Hablar, junto con la cantante María Jimena Pereyra. No te pierdas el capítulo, a partir de las 22:30 horas en las pantallas de Chilevisión.