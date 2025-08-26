Reportan que María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de urgencia por complejo cuadro neurológico - Chilevisión

La intérprete conocida por su papel como "La Chilindrina" habría sufrido complicaciones de salud que obligaron a su traslado a un recinto hospitalario.
La actriz María Antonieta de las Nieves estaría atravesando un delicado cuadro de salud y habría sido hospitalizada recientemente, según informaron algunos medios de México.
De acuerdo a la revista TVNotas, la intérprete, reconocida a nivel mundial por su papel de "La Chilindrina", sufrió una crisis de ansiedad que gatilló su internación.
¿La razón? Un supuesto deterioro neurológico.
Una mujer identificada como amiga de la comediante conversó con el citado medio y habló de su posible deterioro neurológico.
"Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia (...) Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte", dijo la cercana.
Pese a todo, la comediante fue dada de alta, aunque su estado no habría mejorado del todo por un supuesto distanciamiento con su familia.
"Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa", complementó.