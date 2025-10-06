“Quién te conoce, Plaza Sésamo”: 31 Minutos desató la euforia chilena tras debutar en Tiny Desk - Chilevisión

A través de redes sociales, usuarios chilenos reaccionaron con diversos comentarios tras la presentación del grupo nacional. "¿Estamos llorando de emoción? Sí y tú con nosotros", comentó la banda.

Integrantes de 31 Minutos hablaron de su participación en Tiny Desk Concert, el popular formato de sesiones de National Public Radio (NPR).

A través de Instagram, la famosa agrupación de títeres compartió fotos inéditas y entregó detalles de la trastienda del show.

"No deja de ser curioso -y sobre todo maravilloso- que uno de los escenarios más reputados y deseados por cualquier artista en la actualidad sea el estrecho espacio que queda entre el escritorio y el estante de un conductor de NPR", comentó el grupo.

"Sin luces, pantallas ni amplificación, hay que contenerse para tocar al volumen del alma. Máximo 20 minutos. Tuvimos el privilegio de estar ahí y trabajamos con determinación para estar a la altura", agregó.

Al finalizar, expresaron: "Estamos infinitamente orgullosos y agradecidos de todos los que nos enviaron su buena onda para convertir esto en una verdadera efeméride treintayunminutera. ¿Estamos llorando de emoción? Sí, y tú con nosotros".

Cabe mencionar que para esta grabación el equipo, encabezado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, viajó a las oficinas de NPR ubicadas en Washington, Estados Unidos.

Además de Díaz y Peirano, la banda contó con la participación de Jani Dueñas, Pablo Ilabaca, Pedropiedra, Leonardo "Toño" Corvalán, entre otros artistas.

Las reacciones de chilenos al Tiny Desk de 31 Minutos

Los organizadores de Tiny Desk compartieron el clásico post en sus redes sociales, donde se adjuntó una foto tipo Polaroid protagonizada por dos queridos personajes del programa, Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque.

La publicación del medio estadounidense generó las inmediatas reacciones de usuarios chilenos, quienes manifestaron su orgullo por este hito del grupo nacional.

"¿Quién te conoce Plaza Sésamo?", "somos el mejor país de Chile", "millennials emocionados llorando un lunes en la mañana", "admiración total", "el mejor Tiny" y "Sacheiiiii", fueron parte de los comentarios.