¿Qué fue de Ximena Abarca? La cantante que ganó un reality y partió desde cero fuera de Chile - Chilevisión

Ximena Abarca saltó a la fama en 2003 cuando se coronó como ganadora de Protagonistas de la Música. ¿En qué está actualmente? Conoce la historia acá.

En junio de 2003 partió la emisión de Protagonistas de la Música, reality show que buscaba a la próxima estrella de la música nacional. La ganadora fue Ximena Abarca, quien reapareció esta semana tras una publicación de la Embajada de Chile en Australia.

Abarca alcanzó gran popularidad cuando se coronó como triunfadora del mencionado reality, donde compartió con otras figuras como Sebastián Longhi, Feliciano Saldías y Romina Martín.

Con sólo 21 años, la cantante firmó contrato con el sello Warner Music Chile para la grabación de su primer disco, Punto de Partida, y logró presentarse en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2004, compartiendo escenario el mismo día que el legendario Juan Gabriel.

Canciones incluidas en su álbum debut como El Juego de la Resistencia y Amor Violento alcanzaron una importante rotación en radios.

Ximena Abarca en 2003-2006

Después del éxito musical, la joven recibió la oferta de incorporarse al programa juvenil Mekano, donde protagonizó las mini series EsCool, MiTú y Porky te amo.

En el año 2006 lanzó su segundo disco, donde se incluyó el hit No por él, interpretado a dúo con Karen Paola.

Dos años después, se sumó como vocalista de la banda Ruch y también participó en el doblaje al español latino de producciones infantiles como Hi 5 y Lazy Town.

El presente de Ximena Abarca fuera de Chile

Desde el año 2010, Ximena Abarca está radicada en Australia donde, si bien sigue relacionada con la música, también se ha desempañado como barista y educadora.

En entrevista con el medio especializado Solo Artistas Chilenos (2020), Abarca explicó sus motivos para irse a vivir a dicho país: "Fue en el tiempo en que no sabía que hacer ya en Chile, había lanzado hace poquito el disco con la banda Ruch y fue genial, súper divertido, pero algo sentía".

"Como que no estaba completa, no sabía realmente quién era como artista (...) Ahí fue que estaba con mi pareja de ese entonces y él quería salir de Chile hace mucho tiempo. Me vine feliz, yo pensé que me iba a venir por un año, ahora parece una locura que han pasado 10 años", contó en esa oportunidad.

"Tenemos working holidays, la gente puede venir a trabajar aquí un año, después se pueden ir al campo y extender otro año más. Entonces era un país bonito, atractivo y con ese beneficio de poder trabajar y aprender inglés", agregó.

Ximena Abarca en la actualidad

Paralelamente, mantuvo su vínculo con las artes musicales como integrante del grupo Huanchaco, destacado por su fusión de sonidos globales plasmados en su único álbum Passages (2020).

En 2021 se convirtió en madre, siendo un punto de inflexión que la motivó a crear el proyecto Spaniglota, donde enseña español e inglés a través de canciones originales, cuentos y participación activa.

Desde 2023 lidera sesiones de Spanish Storytime en bibliotecas australianas, combinando narración, música y exploración bilingüe.

En una reciente publicación de la Embajada de Chile en Australia, la exfigura televisiva fue destacada por su arte "como herramienta de inclusión y diálogo".