¿Qué fue de Pablo Macaya? Esta es la razón por la que se fue de Chile - Chilevisión

18/10/2025 17:31

¿Qué fue de Pablo Macaya? Esta es la razón por la que se fue de Chile

El actor reside desde hace algunos años en Nueva York junto a su esposa y sus dos hijos. Sin embargo, lejos de la actuación, hoy está enfocado plenamente en el cuidado y la crianza de los pequeños.

Publicado por CHV Noticias

Pablo Macaya vive hace unos años en Nueva York, Estados Unidos, junto a su esposa María José Contreras y sus dos hijos, de 11 y 9 años.

Esto, luego de que a su esposa se le presentara la oportunidad de desempeñarse como profesora de teatro en la Universidad de Columbia.

Desde ese momento, el actor se alejó de las teleseries y se enfocó en el cuidado de la casa y los menores de edad.

"Podríamos venirnos... Pero nos gusta estar allá"

En entrevista con Culto de La Tercera, Macaya señaló que el irse a Nueva York significaba una mejor calidad de vida para sus hijos.

En esa línea, indicó que el irse del país no tiene que ver con dejar de hacer su trabajo: "No es que no quiera hacer nunca más teleseries. O que tenga algo como: Ya superé las teleseries. No, para nada. Lo pasé muy bien haciendo teleseries, me gusta hacer teleseries. No todas, obviamente. Hay unas mejores que otras, hay unas más entretenidas que otras".

"Podríamos venirnos, siempre hay motivos, pero nos gusta estar allá, queremos estar allá y yo creo que vamos a estar allá un rato más. Esa es la intención, porque realmente no tengo un plan", finalizó el actor. 

