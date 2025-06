¿Qué fue de Luis Weinstein? El rostro del tiempo que desapareció de la televisión de un día para otro - Chilevisión

El recordado comunicador trabajó durante de 25 años como presentador de TV Tiempo y ahora está dedicado a la fotografía. Esta semana sorprendió con su aparición en la campaña electoral del oficialismo.

Luis Weinstein entró por años a los hogares chilenos como lector del tiempo en TVN. Si bien se ha mantenido lejos de la televisión, este miércoles sorprendió con su aparición en redes sociales, donde se viralizó un segmento de la campaña electoral de Carolina Tohá.

Nacido en 1957, Weinstein es un destacado fotógrafo y comunicador chileno. Tras el golpe militar de 1973, se exilió junto a su familia en Argentina, donde estudió Licenciatura en Matemáticas. También incursionó en la carrera de Ingeniería Eléctrica, pero la dejó para dedicarse a la fotografía.

En la década de 1980, comenzó a trabajar como fotógrafo freelance en el área de publicidad y editorial. Desde entonces ha trabajado como fotoperiodista, además ha sido autor de diversos fotolibros.

Luis Weinstein en TV Tiempo (TVN)

Sus gloriosos años en TV Tiempo y una abrupta salida

En 1995, Luis Weinstein incursionó en la televisión como conductor de TV Tiempo en Televisión Nacional de Chile (TVN), donde se mantuvo durante 25 años y fue desvinculado en 2020.

Durante su participación en La Divina Comida de Chilevisión, el fotógrafo aseguró que fue su editora quien le pidió que dejara de trabajar como presentador del clima. "Me dijo que ya no precisaban de mí. El desamor absoluto", dijo en ese entonces.

En una reciente entrevista con Vía X (2024), profundizó sobre esta inesperada desvinculación: “Me sentí mal, porque es como un frenazo. Lo peor que tiene es como la forma... has estado 25 años trabajando, le has puesto tu mejor energía a hacerlo, y de repente te enteras casi por la prensa que no sigues, entonces lo encuentro mal educado”.

Luis Weinstein en la actualidad

La reaparición de Luis Weinstein en campaña de Tohá

A través de redes sociales, la candidata presidencial Carolina Tohá ha compartido una serie de videos protagonizados por Luis Weinstein.

"Es Tiempo de Tohá", es el nombre del segmento, donde el fotógrafo recrea su clásico rol como conductor del tiempo junto a la clásica banda sonora del programa, Piano Concerto No. 21 de Mozart.

No es primera vez que Weinstein tiene gestos en el ámbito político. Para el plebiscito de 1989, participó en el casting de la Franja del NO, también expresó públicamente su apoyo a la candidatura de Claudio Orrego como gobernador de la Región Metropolitana.