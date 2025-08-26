¿Qué fue de Juan David Rodríguez? El recordado ganador de Rojo que hoy enfrentaría orden de arresto - Chilevisión

En el último tiempo, el cantante ha estado envuelto en algunas controversias: Desde su cuestionada aparición en el funeral de Tommy Rey hasta un nuevo lío judicial.

Juan David Rodríguez es uno de los participantes más recordados del extinto programa Rojo Fama Contrafama.

Sin embargo, en el último tiempo ha estado envuelto en algunas controversias. La última está relacionada a una presunta deuda de pensión de alimentos, que lo tendría en medio de un lío judicial.

El salto a la fama de Juan David Rodríguez

Juan David formó parte del clásico espacio conducido por Rafael Araneda, convirtiéndose en ganador de la tercera generación.

Antes de su salto a la fama en Rojo, el cantante ya mostraba su calidad artística en casinos, hoteles y apariciones esporádicas en televisión. Además, lleva el talento en la sangre al ser hijo del destacado cantante tropical Juan "Chocolate" Rodríguez.

Formó parte del Clan Rojo y en 2004 volvió como participante en “Rojo, la revancha”, obteniendo el primer lugar; también obtuvo el tercer lugar en “Rojo Final 2004”.

En ese periodo, lanzó su primer álbum titulado "Chocolate" bajo el sello Warner Music Chile, donde se incluyó su gran hit La Lombriz y un dúo con Monserrat Bustamante, hoy conocida como Mon Laferte.

En agosto de 2005, fue detenido en un operativo antidrogas y vinculado a tráfico de drogas. Aunque fue absuelto de los cargos por falta de méritos, reconoció públicamente sus problemas con la adicción a la cocaína y decidió internarse en una clínica de rehabilitación.

Regresó con fuerza en 2007, publicando su segundo álbum Vida y fundando su productora, llamada Chocolate Stage.

Juan David Rodríguez (TVN)

En 2010, participó en una competencia dentro del programa Calle 7 para representar a Chile en el programa mexicano La Academia (TV Azteca). Ganó la oportunidad, pero por razones personales desistió y cedió su lugar a Carolina Soto.

Sus últimas apariciones en programas de competencia ocurrieron en El Retador y The Covers. En ese último, sorprendió con su imitación de José Luis "El Puma" Rodríguez.

El complejo presente de Juan David Rodríguez

El exparticipante de Rojo sigue vinculado a la música, con presentaciones a lo largo del país. No obstante, su último año ha estado marcado por algunas controversias.

La primera de ellas ocurrió en marzo de este año tras el fallecimiento del legendario exponente de la cumbia chilena, Tommy Rey.

Durante el funeral, el músico interpretó entre lágrimas el clásico Ave María frente al féretro del fallecido artista. Si bien algunos valoraron el gesto, otros usuarios calificaron el momento como un exceso.

Juan David Rodríguez (2025)

Ahora, se suma una de nueva polémica. La periodista Cecilia Gutiérrez reveló en su podcast Bombastic que "el 20 de agosto pasado se despachó una orden de arresto nocturno en contra de Juan David Rodríguez".

Según detalló, la acción judicial se debería "por adeudar pensión alimenticia de su hijo hasta agosto de este año".

"Ha sido bien complejo ese caso (...) estaba con su pareja, luego se provocó un quiebre y él como que desconoció esta paternidad. Hizo demandas para saber si era papá o no", complementó.