 ¿Qué fue de Claudia Burr? Así luce a sus 57 años la actriz que desapareció de las teleseries - Chilevisión
Minuto a minuto
“Fue un milagro”: Emergencia por bus con 13 pasajeros que estuvo a poco de caer al vacío en Valparaíso Tragedia familiar en Melipilla: Madre fallece y su hijo queda grave tras accidente en ruta EXCLUSIVO | Las grabaciones ocultas que desbarataron al clan Bustos Martínez de Pudahuel “Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/10/2025 15:56

¿Qué fue de Claudia Burr? Así luce a sus 57 años la actriz que desapareció de las teleseries

La recordada actriz se convirtió en tendencia en X, donde la gente se preguntaba qué fue de ella y por qué ya no está en televisión.

Publicado por CHV Noticias

Claudia Burr se transformó en una de las actrices más recordadas de la época dorada de las teleseries chilenas. Recientemente, se convirtió en tendencia en X, donde la gente se preguntaba qué fue de ella y por qué ya no está en televisión.

Burr destacó por su participación en producciones como Estúpido Cupido (1995) donde encarnó a Isabel Margarita, Sucupira (1996), Oro Verde (1997), Iorana (1998) y Aquelarre (1999), entre otras.

En el año 2000 se fue de Chile, se trasladó a Francia, donde trabajó en documentales y pequeños papeles de cortometrajes.

En 2004 volvió para participar en la teleserie Tentación y algunos otros proyectos, pero ya la pantalla chica no sería tan frecuente para ella.

El presente de la actriz Claudia Burr

Entre 2012 y 2016, Claudia Burr vivió en Lund, al sur de Suecia, con su pareja, el fotógrafo Mario Salazar, y su hijo Luciano. Durante ese tiempo mantuvo un perfil mucho más bajo en cuanto a televisión nacional, aunque siguió ligada al arte.

"Fue una aventura familiar, de lanzarnos para que mi hijo desde los seis años de edad tuviera memoria del país donde se crió su padre en el exilio, quien llegó a Suecia a la misma edad", comentó Burr en una entrevista con La Tercera.

Su última aparición en teleseries fue alrededor de 2010-2012, con roles en producciones como 40 y Tantos de TVN y Maldita de Mega.

Desde entonces, ha preferido mantenerse fuera de la televisión tradicional, pero sí ha involucrado su talento en obras de teatro.

Aunque ya no aparece en teleseries, Burr mantiene una conexión con el público a través de redes sociales, especialmente Instagram, donde comparte sobre sus trabajos fotográficos, paisajes, arquitectura, flora, fauna y retrato.

Revisa las últimas fotos de Claudia Burr:

Publicidad

Destacamos

Noticias

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

Lo último

Lo más visto

Pese a orden de alejamiento: Revelan video de nueva pelea entre Jean Paul Pineda y su pareja

Un equipo del Contigo en la Mañana llegó hasta el edificio del exfutbolista para corroborar los ruidos molestos que vecinos denunciaron. Horas después se registró un violento altercado.

06/10/2025

¡El closet es más grande que la pieza! Ignacia Antonia mostró su nueva casa con AK4:20 y su hija

"Llevan trabajando como cuatro meses, entonces hay muchas cosas diferentes", expresó la influencer en un video donde hizo un completo recorrido por la vivienda.

06/10/2025

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

El Sence o el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente enfocados en las mujeres. Revisa acá cuáles son y en qué consisten.

06/10/2025

Los memes no faltaron: Las reacciones en redes al primer capítulo de Fiebre de Baile 2025

El hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X, donde los usuarios siguieron minuto a minuto las presentaciones, polémicas y divertidos momentos del estelar.

06/10/2025