¿Qué fue de Claudia Burr? Así luce a sus 57 años la actriz que desapareció de las teleseries - Chilevisión

Claudia Burr se transformó en una de las actrices más recordadas de la época dorada de las teleseries chilenas. Recientemente, se convirtió en tendencia en X, donde la gente se preguntaba qué fue de ella y por qué ya no está en televisión.

Burr destacó por su participación en producciones como Estúpido Cupido (1995) donde encarnó a Isabel Margarita, Sucupira (1996), Oro Verde (1997), Iorana (1998) y Aquelarre (1999), entre otras.

En el año 2000 se fue de Chile, se trasladó a Francia, donde trabajó en documentales y pequeños papeles de cortometrajes.

En 2004 volvió para participar en la teleserie Tentación y algunos otros proyectos, pero ya la pantalla chica no sería tan frecuente para ella.

El presente de la actriz Claudia Burr

Entre 2012 y 2016, Claudia Burr vivió en Lund, al sur de Suecia, con su pareja, el fotógrafo Mario Salazar, y su hijo Luciano. Durante ese tiempo mantuvo un perfil mucho más bajo en cuanto a televisión nacional, aunque siguió ligada al arte.

"Fue una aventura familiar, de lanzarnos para que mi hijo desde los seis años de edad tuviera memoria del país donde se crió su padre en el exilio, quien llegó a Suecia a la misma edad", comentó Burr en una entrevista con La Tercera.

Su última aparición en teleseries fue alrededor de 2010-2012, con roles en producciones como 40 y Tantos de TVN y Maldita de Mega.

Veo que Claudia Burr es trending topic... ¡de acuerdo! Qué linda que era, es y será! ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/lLXqquOYO9 — Joe Pino (@JoePinoSCL) October 3, 2025

Desde entonces, ha preferido mantenerse fuera de la televisión tradicional, pero sí ha involucrado su talento en obras de teatro.

Aunque ya no aparece en teleseries, Burr mantiene una conexión con el público a través de redes sociales, especialmente Instagram, donde comparte sobre sus trabajos fotográficos, paisajes, arquitectura, flora, fauna y retrato.

