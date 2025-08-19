¿Qué fue de Antonella Orsini? La actriz de 16 que cambió la TV por la espiritualidad - Chilevisión

La actriz logró el reconocimiento público tras interpretar a Fabiana Tamayo, su personaje en recordadas teleseries. Actualmente, vive fuera de Santiago y está dedicada al yoga.

Antonella Orsini formó parte de una generación de actrices y actores que brillaron en televisión durante la década del 2000.

El debut de Orsini ocurrió cuando tenía 14 años con la teleserie Tic Tac (1997), dando inicio a una prometedora carrera televisiva juvenil.

Luego, participó en producciones como A Todo Dar, Algo Está Cambiando y el programa infantil Club de Amigos. Pero su personaje más emblemático llegó en 16 (2003) y en la secuela 17 (2005), donde interpretó a Fabiana Tamayo, ganándose el reconocimiento de la audiencia.

En 2006 protagonizó Amor en tiempo récord, dando vida a Maira Lugossi, una joven esgrimista de contexto rural, consolidando así su perfil como actriz.

Antonella Orsini en 16 (TVN)

Posteriormente, asumió roles pequeños en Floribella, Soltera Otra Vez, Las Vegas, Secretos en el Jardín, Chipe Libre y Wena Profe.

Uno de sus últimos trabajos en actuación fue en la película Crónica de una Despedida (2018), interpretando a Antonia, un rol que le valió una nominación a los Premios Caleuche.

Desde entonces, sus apariciones han sido prácticamente inexistentes, marcando el fin de su etapa en la industria dramática.

El presente de la actriz Antonella Orsini

Actualmente, Antonella Orsini se ha reinventado como instructora de yoga. Ofrece clases gratuitas en Instagram y en su sitio web, además de talleres, meditaciones y programas basados en prácticas holísticas.

La actriz de 41 años vive en Maitencillo, en la región de Valparaíso, con sus dos hijos —Cloe y Luan—, enfocada en una vida más tranquila y rodeada de la naturaleza.

A pesar de su desvío al yoga, Antonella no descarta el retorno a la actuación. En 2022 completó un seminario de Dirección de Actores en Cuba y posee estudios en yoga en Uruguay, lo que refleja su pasión por seguir aprendiendo.

En una reciente entrevista con el podcast Entrezalados, Orsini recordó su trayectoria actoral, especialmente su personaje en las teleseries 16 y 17. "Lo pasaba la raja. Con la Francisca Tapia, que era la Estrella, estábamos todo el día leseando. El grupo que se hizo todavía tenemos mucha conexión, porque éramos como hermanos, crecimos juntos", afirmó.

Así luce Antonella Orsini en la actualidad: