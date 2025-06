Qué es el derrame pleural, enfermedad por la que Carla Ballero tuvo que ser nuevamente hospitalizada - Chilevisión

La exmodelo tuvo que regresar a un recinto médico, luego de que el mes pasado estuviera internada en la UCI por complicaciones respiratorias.

Tras una compleja neumonía que la tuvo internada el mes pasado, Carla Ballero tuvo que ser nuevamente hospitalizada de urgencia.

La hermana de Álvaro Ballero, quien en primera sufrió complicaciones de salud producto de una neumonía por estreptococo, ahora presentó un derrame pleural.

VER MÁS DE CARLA BALLERO“Fue una complicación inesperada, un derrame de líquidos. Así que me volvieron a intubar, mucho más rápido esta vez, ya que fue una operación. Me operaron el viernes 30 de mayo y me sacaron líquido de los pulmones”, explicó Ballero a LUN.

Respecto de este proceso, la exmodelo de Morandé con Compañía reconoció que “ha sido muy difícil, muy duro para mí, muy terrible, pero también muy sanador, muy mágico, porque te llena de buena onda, de volver a tener una buena vida, a hacer las cosas bien, a vibrar alto”.

¿Qué enfermedad afecta a Carla Ballero?

Carla Ballero fue afectada por un derrame pleural, que corresponde a una acumulación anormal de líquido entre las capas de tejido de los pulmones y la pared toráxica.

Este diagnóstico es común en casos como el de ella, quien el mes pasado fue por una neumonía por estreptococo.

Cabre recordar que la panelista de Sígueme estuvo varios días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Clínica Red Salud de Vitacura, donde incluso recibió ventilación mécanica.