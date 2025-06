Carla Ballero debió ser operada de urgencia: “Es lo más duro que me ha pasado” - Chilevisión

La modelo había sido dada de alta tras haber estado internada por complicaciones en una neumonía, pero sólo alcanzó a estar cuatro días en su casa y volvió a la clínica.

Carla Ballero reveló este domingo que se encuentra nuevamente hospitalizada de urgencia debido a un derrame pleural.

Se trata de una acumulación anormal de líquido entre las capas de tejido de los pulmones y la pared toráxica, lo que puede pasar cuando se tiene un diagnóstico como el de Ballero, quien había sido internada en primera instancia por una neumonía por estreptococo.

Carla Ballero fue internada nuevamente de urgencia

"Fue una complicación inesperada, un derrame de líquidos. Así que me volvieron a intubar, mucho más rápido esta vez, ya que fue una operación. Me operaron el viernes 30 de mayo y me sacaron líquido de los pulmones", explicó Ballero a LUN.

En esa misma línea, admitió que "ha sido muy difícil, muy duro para mí, muy terrible, pero también muy sanador, muy mágico, porque te llena de buena onda, de volver a tener una buena vida, a hacer las cosas bien, a vibrar alto".

Además, Carla también entregó una reflexión respecto de todo lo que ha tenido que vivir durante el último mes, puesto que en un inicio fue hospitalizada por varios días, luego fue dada de alta y sólo alcanzó a estar en su casa cuatro días antes de volver a ser internada.

"Es lejos lo más duro que me ha pasado, lo más duro que ha tenido que vivir la gente que me ama. Estar al borde de la muerte ha sido muy fuerte y tener que volver a la clínica al borde de nuevo de la misma situación fue terrible. Por eso lo guardamos en silencio, porque la verdad no teníamos ya energía para más", sentenció la modelo.

Finalmente, Ballero explicó que durante esta semana la clínica entregará un comunicado oficial explicando en detalle lo sucedido y concluyó: "Ya, gracias a Dios, estoy saliendo nuevamente, con todas mis fuerzas, y espero estar este lunes en casa".