Más de $100 millones: Por qué retuvieron el dinero de los conciertos de Silvio Rodríguez en Chile - Chilevisión

La acción judicial contempla la retención de la suma de cien millones de pesos, y deberá hacerse efectiva sobre dineros obtenidos por concepto de venta de entradas, los que han sido recaudados por la empresa Puntoticket.

Sorpresa causó este jueves la decisión del 21° Juzgado Civil de Santiago de acoger la medida prejudicial de retener el dinero recaudado por los conciertos que Silvio Rodríguez ofreció en Chile esta semana.

En total son $100 millones los que deberá entregar Redeyes, la empresa que estuvo encargada de organizar los recitales del cantautor cubano en el país.

Por qué incautaron la recaudación de Silvio Rodríguez en Chile

La medida fue solicitada por SCD en contra de dicha productora por incumplimiento de más de 10 años en el pago de los derechos de autor correspondientes a los conciertos que organiza.

El organismo explicó que en diciembre de 2013 la productora firmó con SCD un Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública de Obras Musicales y Fonogramas en Recitales.

Lo anterior, acogiéndose al convenio firmado por SCD con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC).

Dicho contrato, acusaron, se ha incumplido reiteradamente desde esa fecha y la productora ha "continuado explotando obras protegidas, obteniendo ingresos por este motivo, sin pagar los correspondientes derechos de autor" que la Ley obliga.

"Nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado", declaró el Director General de SCD, Juan Antonio Durán.

A lo anterior, añadió: "Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos".