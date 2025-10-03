 Más de $100 millones: Por qué retuvieron el dinero de los conciertos de Silvio Rodríguez en Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante Cinematográfica persecución: Carabineros detuvo a delincuente tras arriesgada huida por Alto Hospicio Tras incendio en Costanera Center: ¿Abrirá sus puertas hoy viernes el centro comercial? “Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 13:08

Más de $100 millones: Por qué retuvieron el dinero de los conciertos de Silvio Rodríguez en Chile

La acción judicial contempla la retención de la suma de cien millones de pesos, y deberá hacerse efectiva sobre dineros obtenidos por concepto de venta de entradas, los que han sido recaudados por la empresa Puntoticket.

Publicado por CHV Noticias

Sorpresa causó este jueves la decisión del 21° Juzgado Civil de Santiago de acoger la medida prejudicial de retener el dinero recaudado por los conciertos que Silvio Rodríguez ofreció en Chile esta semana.

En total son $100 millones los que deberá entregar Redeyes, la empresa que estuvo encargada de organizar los recitales del cantautor cubano en el país.

Por qué incautaron la recaudación de Silvio Rodríguez en Chile

La medida fue solicitada por SCD en contra de dicha productora por incumplimiento de más de 10 años en el pago de los derechos de autor correspondientes a los conciertos que organiza.

El organismo explicó que en diciembre de 2013 la productora firmó con SCD un Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública de Obras Musicales y Fonogramas en Recitales.

Lo anterior, acogiéndose al convenio firmado por SCD con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC).

Dicho contrato, acusaron, se ha incumplido reiteradamente desde esa fecha y la productora ha "continuado explotando obras protegidas, obteniendo ingresos por este motivo, sin pagar los correspondientes derechos de autor" que la Ley obliga.

"Nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado", declaró el Director General de SCD, Juan Antonio Durán.

A lo anterior, añadió: "Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025