Ordenan retener recaudaciones de conciertos de Silvio Rodríguez por millonario incumplimiento - Chilevisión

02/10/2025 18:25

Ordenan retener recaudaciones de conciertos de Silvio Rodríguez por millonario incumplimiento

Según lo que detallan desde la SCD, se contempla la retención de $100 millones de pesos a la productora a cargo de los conciertos, por incumplir con el pago de derechos por más de una década. 

Este jueves, el 21° Juzgado Civil de Santiago acogió la medida prejudicial para retener los dineros de las entradas a los conciertos de Silvio Rodríguez, por un monto total de $100 millones de pesos

Esto a raíz de una solicitud ingresada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) contra la empresa Redeyes, a cargo de organizar los conciertos del artista en nuestro país.

El cantautor cubano se encuentra en Chile desde el 29 de septiembre y tiene programadas presentaciones para el domingo 5 y lunes 6 de octubre

De acuerdo a lo que detallan desde la SCD, contempla la retención de $100 millones de pesos, por incumplir con el pago de derechos por más de una década. 

La retención se hará efectiva sobre dineros obtenidos por concepto de venta de entradas para los recitales de Silvio Rodríguez, recaudados a través de la empresa Puntoticket.

Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos, por lo que el pago a esos autores y autoras es una obligación primordial cuando se ejecuta música públicamente”, señaló Juan Antonio Durán, director general de SCD en conversación con Culto.

