Legendario músico rompe el silencio y reconoce complejo estado de salud: “Me pasé con la bebida” - Chilevisión

El intérprete de clásicos de la música en inglés está bajo cuidado permanente.

El recordado cantante y baterista británico Phil Collins concedió recientemente una entrevista en profundidad en la que detalló el complejo estado de salud que está atravesando.

En un diálogo con BBC Sounds, el intérprete de clásicos como In the Air Tonight abordó algunas situaciones que marcaron su carrera y vida personal, como su delicado presente.

A sus 74 años, el exlíder de Genesis reconoció que permanece bajo cuidados médicos permanentes por complicaciones derivadas de una lesión de columna sufrida en 2007.

Lo anterior, sumado a sucesivas cirugías de rodilla, trajo consigo un daño neurológico persistente. "Puedo caminar, aunque necesito ayuda con muletas o cualquier otro apoyo", reveló.

Según el músico, mucho de esto se vio amplificado por la frustración de no poder tocar la batería durante la gira de despedida de Genesis, agrupación que integró por décadas. Su hijo, Nic, debió reemplazarlo en dicho proyecto.

Tras el recorrido de la banda en 2022, Collins atravesó un periodo marcado por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, lo que le acarreó más problemas de salud: "Me pasé con la bebida, lo que afectó a mis riñones".

Pese a todo, Collins agradeció el apoyo de su familia, que le permitió recuperarse parcialmente; afirma que ahora lleva dos años sobrio.

En paralelo, continuó participando en colaboraciones y otros proyectos de grabación, los que agigantan su leyenda en la música en inglés.