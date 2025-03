Pedro Ruminot reveló sorpresa que no pudo concretar en Viña 2025: “Saqué un bloque entero de ella” - Chilevisión

El comediante entregó desconocidos detalles de su exitosa rutina en Viña 2025, entre ellos la fallida participación de una mujer que se hizo viral en 2019.

Pedro Ruminot reveló una sorpresa que tenía preparada para su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar 2025, pero que no logró concretar por razones de salud.

En entrevista con Luis Slimming en el programa Entre Broma y Broma, Ruminot desclasificó varios detalles de su show en el certamen viñamarino.

Al ser consultado sobre si pensó en tener invitados sobre el escenario, el comediante sinceró que "sí, estaba invitada la señora vístima", a quien mencionó en una parte de la rutina.

Ruminot se refiere a Elizabeth Ogaz, mujer que en 2019 se hizo viral en redes sociales tras pronunciar mal la palabra "víctima" durante una entrevista en la televisión.

La sorpresa que no pudo concretar Ruminot en Viña 2025

Según indicó el ex miembro del Club de la Comedia, no logró tener a Elizabeth sobre el escenario de la Quinta Vergara porque "estaba muy enferma".

"Ella iba a entrar al final del show", aseguró el humorista. "Estaba enfermita, la hija me dijo 'no, está en silla de ruedas' (...) No se pudo", reveló.

Otro nombre que barajó para su presentación en Viña 2025 fue Víctor Díaz, más conocido como "El Zafrada", pero finalmente se inclinó por bromear a Adam Levine, vocalista de Maroon 5.

"Zafrada estaba muy caro", dijo Ruminot. Luego, Slimming le preguntó cuánto le cobró, pero sólo se limitó a decir que "muy caro, millones. Era para una cosa chiquitita, no más".

"La señora vístima iba a ser más la protagonista, pero tuve que sacar un bloque entero de ella. La idea es que entrara al final", agregó.

La participación de la mujer estaba contemplada para un segmento en que Pedro hablaba de las segundas oportunidades. "Ahí yo decía 'a esta señora tenemos que pedirle perdón' y ella tenía que leer un discurso súper bonito", detalló Ruminot.

Mira la entrevista: