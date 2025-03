Pedro Pascal se convierte en viral con sus pasos de baile en comercial para famosa marca - Chilevisión

El actor chileno no solo deslumbra con su talento en las pantallas, sino que ahora sorprende al mundo con sus habilidades de baile. El video ha conquistado las redes sociales en menos de 24 horas.

El popular actor Pedro Pascal, conocido por sus papeles en The Mandalorian y The Last of Us, ha hecho de nuevo noticia, pero esta vez no por sus roles en televisión, sino por su destreza en el baile.

En el nuevo anuncio de Apple, dirigido por Spike Jonze, Pascal protagoniza una historia melancólica pero vibrante, donde se le ve bailar en un entorno urbano lleno de emociones y colores.

En el cortometraje publicado en su Instagram, titulado “Someday”, Pascal interpreta a un hombre que recorre una ciudad nevada tras una ruptura amorosa.

Sin embargo, al poner en marcha la función de cancelación de ruido de sus auriculares, el paisaje gris de la ciudad se transforma en un una cuidad primaveral, acompañado de la música de Perfect de Sam i.

Reacción en las redes

El comercial no solo ha cautivado a los seguidores de Pedro Pascal, sino que ha sido tendencia en redes sociales, alcanzando más de 3,3 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas.

Los comentarios destacan la versatilidad del actor y su carisma, que logra conectar con la audiencia más allá de su faceta como intérprete.