Paulina Rojas lo alertó: Así descubrió Andrés Caniulef su diagnóstico de VIH - Chilevisión

El periodista comenzó a notar señales en su cuerpo que lo llevaron a realizarse exámenes médicos. Su colega y amiga Paulina Rojas jugó un papel fundamental en el proceso.

Andrés Caniulef reveló recientemente que es portador de VIH desde 2017, para generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano.

Según relató en LUN, su cuerpo comenzó a darle señales de alerta antes de recibir el diagnóstico, lo que lo llevó a realizarse los exámenes correspondientes.

“Resfríos, alergias, en un momento me dio hasta anemia y de pronto, paperas“, contó.

Además, mencionó que experimentaba una fatiga inusual, lo que aumentó su preocupación y lo llevó a consultar con especialistas.

“Fui a un médico general y me mandó a hacer exámenes, entre ellos el de VIH... En la clínica me dijeron que si es positivo te llaman, y a mí me llamaron”, comentó.

El apoyo de Paulina Rojas en el proceso

Caniulef contó que fue su amiga y colega Paulina Rojas, quien jugó un rol clave en su proceso de diagnóstico.

Pues habría sido ella quien lo instó a ir al médico, quien lo mandó a realizarse varios exámenes entre ellos el del VIH.

Tras su diagnóstico, lejos de iniciar el tratamiento el comunicado tomó una radical desición.

“No le conté a nadie que me había hecho el examen, ni fui a buscar el resultado. Me dio miedo, me dio vergüenza y me fui de vacaciones a España. Cuando volví a Chile estuve dos meses sin querer saber del examen”, confesó.

Ya de vuelta en Chile y con apoyo de especialistas, comenzó a tomar los remedios corresponientes, lo cual afortunadamente lo inicio tempranamente.

“Es muy simple. Como es una enfermedad crónica, te tienes que tomar un medicamento todos los días. A los seis meses, el VIH era indetectable e intransmisible”, explicó.