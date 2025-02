“No puedo...”: Pangal Andrade sorprendió al anunciar que desfilará sin Melina Noto en la Gala de Viña - Chilevisión

Cuando faltan apenas unos días para la realización de la polémica gala del certamen viñamarino, el deportista extremo adelantó que desfilará en solitario por la alfombra roja.

Faltan apenas unos días para el inicio de una nueva versión de la Gala del Festival de Viña del Mar y lo cierto es que el evento no ha estado exento de polémicas.

Si en un comienzo fue la frustrada Gala del Pueblo, ideada por la influencer Naya Fácil, ahora, se ha levantado controversia por las cuestionadas invitaciones a figuras del espectáculo criollo.

En esta oportunidad fue el turno de Pangal Andrade, uno de los asistentes a la ceremonia, quien ya está alistando los últimos detalles para su participación en la velada que se realizará el próximo viernes 21 de febrero.

Sin embargo, según desclasificó recientemente el deportista extremo, su desfile por la alfombra roja lo hará en solitario, ya que no estará acompañado por su novia, la comunicadora Melina Noto.

Pangal Andrade irá solo a la Gala del Festival de Viña

¿El motivo? La también modelo no fue invitada y, en consecuencia, tendrá que ir solo, reveló en conversación con Fotech. "No la invitaron, no sé por qué", comenzó diciendo.

"Yo voy por Paris, que me hizo un ofrecimiento de ir con una ropa reciclada que están sacando, súper linda y están preparando todo”, contó también al medio.

Aún así, recalcó que “no puedo hacer nada". "Juraba que iba a ir con Meli y pregunté hasta el final. Me dijeron que la invitación era personal, creo que hasta la Kika Silva va sin su marido”, agregó el chico reality.

Finalmente, Pangal concluyó afirmando que Melina “está súper triste, quería ir conmigo. A mí no me gustan estas cosas. Pero trabajo es trabajo”, concluyó.